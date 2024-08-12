«Поверьте, они и так страдают». В мордовской колонии заключенные устроили роскошный банкет СК РФ начал проверку после фото с банкета заключенных в мордовской колонии

В СМИ попал снимок банкета заключенных в одной из мордовских колоний строго режима. Журналисты подчеркнули, что они отдыхали «с размахом, которому позавидует среднестатистический россиянин»: с шашлыками, фруктами, пиццей и салатами. При этом среди «гостей» были члены этнических банд, осужденные за торговлю наркотиками. Однако по оценке экспертов, банкет может оказаться законным, а вот появление фото — признаком внутренней борьбы за власть в колонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В мордовской колонии строгого режима ИК-7 заключенные устроили богатый банкет с шашлыками и фруктами. Об этом написала газета «Известия», которая получила фото мероприятия. Снимок, предположительно, с камеры видеонаблюдения, передал источник, близкий к правоохранителям.

«День рождения как на воле и даже лучше — с размахом, которому позавидует среднестатистический россиянин, — можно устроить и в колонии строгого режима...

Два стола ломятся от обилия закусок и горячих блюд: арбузы, шашлык, тазики с салатами, пицца, выпечка, напитки», — описывает издание.

Заключенные праздновали вечером 20 июля, за столом было не менее 40 человек. Среди них — осужденные за тяжкие преступления , например, «активные члены этнических группировок», которые торговали наркотиками, подчеркивает газета. После запроса «Известий» ФСИН начала проверку. Также проводит проверку ситуации в колонии и Следственное управление СК РФ по Мордовии.

А точно ли «роскошные яства» запрещены

Заключенные могут законно покупать готовую еду через магазин при колонии или получать продукты через посылки, сообщило мордовское управление ФСИН. О том же говорит и член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Она призвала не торопиться обвинять сотрудников колонии в коррупции и «всех смертных грехах».

«Столы ломятся от яств, да. Но что из этого запрещено? В одном из сервисов доставки в эту колонию можно заказать и плов, и индейку с сыром фета и т. д. Как и в большинство росийских СИЗО и колоний. И слава Богу!», — прокомментировала Меркачева в своем канале.

В доказательство она приложила фото из меню соответствующего сервиса доставки. Через него в колонию могут привезти, в частности, пасту карбонара или плов с говядиной примерно за 300 рублей. Заработать на этом из мест лишения свободы возможно, в том числе, на внутреннем производстве. Заключенные ограничены в том, сколько они могут тратить за один раз (но скидываться — не запрещено ).

«Каждый может тратить от 9 до 11 тысяч на продукты. Плюс — родные могут заказать», — уточнила Меркачева.

Эксперт обратила внимание на то, что на снимке у «гостей» не видно мобильных телефонов или спиртного, что уже стало бы грубейшим нарушением. Принимают пищу также не в камере, а подходящем для этого месте. Этот вывод Меркачева сделала по виду комнаты (на заднем плане стоят холодильники).

«Такие [помещения] есть в каждом отряде. Осужденные имеют право пользоваться ими», — резюмировала член СПЧ.

Она сравнила ситуацию с другим громким скандалом, когда в СМИ в 2018 году попали фото и видео роскошной жизни члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в амурской колонии. Тогда на тех кадрах было видно, что осужденный за массовое убийство кубанских фермеров с детьми сидит за столом с клешней краба и контейнером икры: нарушения были очевидны, например, у заключенных были мобильники, напоминает Меркачева (не говоря о том, что Цеповязову на территории ИК построили собственную дачу).

«В понимании обывателей люди за решеткой должны страдать. Поверьте, они и так страдают.

И в тюрьму их привело точно не счастье... Но надо ли их наказывать едой? Качество еды сегодня за решеткой не лучшее», — подытожила Меркачева.

В то же время адвокат Павел Корнияко заявил, что законно отметить праздник за большим столом «с фуршетом и подарками» в колонии нельзя. По его словам, у заключенных нет такого права, и это не предусматривают нормативные документы. «Известия» также отмечают, что в колонию можно передать не все продукты. Так везде запрещены требующие тепловой обработки, кроме кофе, чая, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления.

Внутренняя борьба за власть в колонии

Снимок мордовского банкета слил журналистам кто-то из сотрудников колонии из-за дележки власти, предположила Меркачева. Возможно, речь идет о борьбе за место начальника исправительного учреждения.

«Или в целом какая-то внутренняя игра, и это никак не связано с осужденными»,

— поделилась эксперт.

«Лента.ру» опровергла эту версию, ссылаясь на высокопоставленный источник во ФСИН. Собеседник издания при этом заявил, что «зачастую» сотрудники колоний живут хуже заключенных — перерабатывают из-за огромной нехватки персонала, а их права правозащитники не защищают.

«Фотографии с банкета заключенных... могли утечь в СМИ из внутренних переписок сотрудников... По его словам, вряд ли снимки слили намеренно, с целью вызвать скандал и общественный резонанс», — пишет «Лента.ру».

Источник добавил, что формальных нарушений правил внутреннего распорядка колонии на фото не видно.

Так или иначе, из-за шумихи в СМИ у заключенных теперь могут ухудшиться условия, опасается Меркачева. Как вариант, им запретят или ограничат поставки горячего питания через тюремные сервисы, сократят ассортименты тюремных ларьков. При этом в российских колониях и так есть проблемы с соблюдением прав в этой сфере.

«У меня, к слову, больше обращений по поводу того, что в некоторых колониях арестанты не могут этим правом [на покупку продуктов и готовку] воспользоваться (работают с утра до вечера, в отряд их не пускают, в тюремном ларьке еды мало и она очень дорогая)»,

— рассказала Меркачева.

Если же все-таки обнаружатся нарушения, санкции применят к руководству колонии и к тем, у кого рабочая смена была в этот день, указала член СПЧ.

Что касается самой ИК-7, у нее хорошая репутация. Колония на 955 человек в поселке Сосновка считается «умеренной», за последнее время от заключенных не поступало жалоб на сотрудников. По словам Меркачевой, производит благополучное впечатление, где сотрудники и осужденные «сосуществовали достаточно мирно».

«Обстановка в колонии не совсем плачевная. Комнаты чистые и оклеены обоями, мебель похоже что собственного производства. Кухня вполне удобная... Посуды на кухне вполне достаточно, в комнатах также есть все необходимое. Но размеры кухни также не впечатляют», — так в 2019 году описывали ИК-7 на сайте интернет-магазина для заказов в учреждения ФСИН.

При этом в статье говорилось, что и в этой благополучной колонии были такие моменты, как, к примеру, провоцирующая туберкулез сырость в штрафных изоляторах.