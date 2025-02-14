Американка всю жизнь мечтала попасть в тюрьму и отметила там 104-й день рождения. Ее историю рассказало издание The New York Post.

Сейчас женщина по имени Лоретта может передвигаться только на инвалидной коляске и живет в доме престарелых. В ходе посещения тюрьмы ее угостили тортом и устроили в ее честь банкет. Женщина примерила наручники и посмотрела на экран с записями камер видеонаблюдения. После посещения тюрьмы женщина дала шерифу округа Ливингстон Томасу Догерти совет о том, как достичь долголетия — просто заниматься своими делами.

В США до ста лет доживают только 0,027% населения, при этом 85% долгожителей — женщины.

До этого российский националист попросил у американского предпринимателя Илона Маска деньги ($1 миллион) на детскую мечту — дом с телескопом.

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