В Европе раскрыли черный рынок «Оземпика» в соцсети

В Великобритании черный рынок препарата «Оземпик» обнаружили в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет издание Daily Mail.

Корреспондент издания нашел множество объявлений по покупке препарата. Журналист решил приобрести его, чтобы проверить, как работает черный онлайн-рынок.

Так, один из продавцов не стал отправлять «Оземпик» по почте и предложил встретиться в заведении, поскольку лекарство нужно держать в холодильнике. Женщина позже рассказал, что продает свои запасы препарата, поскольку рецепт на него действует до осени, а ей лекарство уже не нужно.

Другой продавец передала один шприц «Оземпика» корреспонденту издания за £100 (11,5 тыс. рублей) и сказала, что сама сняла этикетку с рецептом с флакона. Журналист спросил британку, почему она незаконно продает препарат. В ответ на это женщина предложила вернуть деньги. По ее словам, она поняла, что сделала что-то не так, а на продажу «Оземпика» решилась из-за финансовых трудностей.

До этого ученые из Университета Южной Дании установили, что у пациентов с диабетом второго типа, принимающих препарат «Оземпик», значительно повышен риск необратимой потери зрения вследствие повреждения зрительного нерва.

Исследователи также отметили, что с тех пор, как на рынке появился препарат (2018 год), количество случаев ишемической оптической нейропатии в Дании увеличилось. Если раньше число случаев заболевания ограничивалось 60-70 в год, то сейчас их количество возросло до 150.

Ранее стало известно, при каком условии «Оземпик» и его аналоги могут привести к слепоте.