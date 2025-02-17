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«Ушли и спасибо»: в Госдуме выступили против возвращения Zara и McDonald's в РФ

Депутат Делягин: в РФ должны вернуться только те бренды, без которых тяжело
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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Вернуться в Россию должны только те зарубежные компании, в которых местные специалисты действительно нуждаются для налаживания работы в тех или иных отраслях экономики. Популярных брендов одежды и питания это не касается — Zara на российском рынке не нужна, так как ее заменили местные дизайнеры, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН.

Рестораны быстрого питания «Вкусно и точка» заменили McDonald's, и после них, по словам Делягина, «не возникает ощущения кирпича в желудке». Что касается Zara, то ее удалось заменить, так как благодаря уходу зарубежных брендов одежды появилось «дикое количество» местных дизайнеров.

«Некоторые наши дизайнеры появились в магазинах в центре Москвы. Зачем нам гробить теперь своих дизайнеров? Ушли и спасибо», — заявил депутат.

В любом случае при желании вернуться в РФ зарубежные компании должны будут сначала заплатить штраф, чтобы возместить моральный ущерб россиянам, считает Делягин. Размер штрафных санкций должны установить российские суды, после чего специалисты решат, нужна ли в стране та или иная компания, покинувшая рынок.

«Нужно четко разделять, что нам нужно для работы, а что кому-то нужно для прихоти», — заключил парламентарий.

Напомним, депутат также отмечал, что в России ждут возвращения тех компаний, заменить продукты которых не удалось. В качестве примеров он назвал видеохостинг YouTube, систему AutoCAD, а также отдельные автомобильные компании.

Ранее в Госдуме заявили о скором возвращении в Россию Visa и Mastercard.

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