СК возбудил дело после массовой драки в Уфе, в которой пострадал росгвардеец

Следственный комитет (СК) Башкирии возбудил уголовное дело после массовой драки в Уфе, в которой пострадал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, местные жители устроили драку возле одного из ночных заведений города. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, один из участников конфликта применил в отношении служащего силу.

Уточняется, что уголовное дело возбудили в отношении двух иностранцев по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц и о в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

В СК сообщили, что в ближайшее время фигурантов доставят к следователю. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося.

Также 17 февраля в столице Башкирии неизвестный напал на трех школьниц в подъезде. Девочкам удалось отбиться, но две из них получили травмы.

Три школьницы пришли в гости к одной из них. Девочки попили чай, оделись и вышли из квартиры. На лестничной площадке на них набросился незнакомец. Девочки начали кричать, на шум выбежали соседи и спугнули мужчину, который в это время успел ударить двух несовершеннолетних. Одну из них он пытался силой увести с собой.

Ранее в Миассе мужчина жестоко избил возлюбленную возле подъезда.