Три российские школьницы отбились от напавшего на них в подъезде незнакомца

В Уфе незнакомец напал в подъезде на трех школьниц и пытался утащить одну из них

В Уфе неизвестный напал на трех школьниц в подъезде. Девочкам удалось отбиться, но две из них получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Инцидент произошел 17 февраля в одном из домов по улице Зорге. Три школьницы пришли в гости к одной из них. Девочки попили чай, оделись и вышли из квартиры. На лестничной площадке на них набросился незнакомец. Девочки начали кричать, на шум выбежали соседи и спугнули мужчину, который в это время успел ударить двух несовершеннолетних. Одну из них он пытался силой увести с собой.

После инцидента на место приехали полиция и скорая. Девочек забрали в больницу. Одной из них диагностировали сотрясение мозга, у другой травму губы.

Несовершеннолетние собираются писать заявление в полицию и давать показания по факту случившегося.

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