Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, который едва не утонул в московском бассейне

Жизни мальчика 2017 года рождения, который на несколько минут по недосмотру тренера погрузился под воду в бассейне на юго-западе Москвы, ничего не угрожает. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в Telegram-канале.

Инцидент произошел в спорткомплексе «Надежда» 16 февраля.

«Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера, ребенок оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который находился в бассейне», — уточнила Ярославская.

По словам омбудсмена, мальчику на месте оказали первую помощь, после чего забрали в больницу. Сейчас, заверила уполномоченный по правам ребенка, он находится под присмотром специалистов, опасности для его жизни нет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ. По неподтвержденной информации, во время ЧП тренер, который должен был следить за пострадавшим, отвлекся на телефон.

Ранее в Красноярске ребенок впал в кому после визита в бассейн.