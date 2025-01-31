Пятилетний мальчик впал в кому, захлебнувшись в красноярском бассейне

В Красноярске ребенок впал в кому, захлебнувшись в бассейне

В Красноярске ребенок остался без присмотра в бассейне и захлебнулся. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 января, когда женщина с сыновьями в возрасте пяти и десяти лет отправилась в спортивно-оздоровительный комплекс на улице Пограничников. В какой-то момент она ушла в раздевалку со старшим мальчиком, а младшего оставила в детском бассейне. Однако, пока матери не было, ребенок пошел купаться во взрослую чашу и начал тонуть.

Через некоторое время ребенка под водой заметили инструкторы и один из посетителей комплекса, мальчика вытащили из бассейна и оказали ему первую помощь. Его доставили в медицинское учреждение. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Vzinfo.ru сообщает, что в данный момент ребенок находится в коме. Однако врачи дают положительный прогноз.

Ранее в Магнитогорске восьмилетний мальчик захлебнулся в бассейне банного комплекса.