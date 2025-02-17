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Водолазы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala

Морспасслужба: на танкере Koala закрыли две из трех пробоин
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Telegram-канал «Александр ДроZденко»

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala. Об этом пишет служба в официальном Telegram-канале.

Сейчас идет проверка на герметичность, говорится в сообщении. Как уточнили в Морспасслужбе, в ближайшее время на правом борту начнут откачку воды из шахты грузовых насосов. Так специалисты получат доступ к внутренним помещениям и осмотрят их. Также известно, что на танкере 17 февраля завершат заделку всех внешних повреждений.

«Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна. Заделку всех повреждений корпуса с внешней стороны завершат сегодня до конца дня», — сказано в сообщении службы.

Речь идет о судне, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации СМИ, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге. Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным «Росморречфлота», в результате инцидента никто не пострадал.

После аварии с танкером в Усть-Луге завели уголовное дело.

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