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Россиянин охотился на подростков с топором после перепалки в магазине

Калужанин охотился за подростками с топором после перепалки в магазине
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Depositphotos

В Калужской области правоохранители расследуют дело об угрозе покушения на жизнь несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в одном из поселков областного центра. В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что местный житель бегает по району за подростками с топором. По предварительной версии, 44-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился в магазине с группой молодых людей. Затаив злобу на подростков, мужчина отправился домой и взял топор. После этого он нашел «обидчиков», преследовал их и угрожал им оружием.

Несовершеннолетние убежали и рассказали о случившемся родителям.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, за вменяемое преступление ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Якутске мужчина тяжело ранил друга ножом и гонялся за ним с топором.

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