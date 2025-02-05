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Россиянин ударил друга ножом и гонялся за ним с топором

В Якутске мужчина тяжело ранил друга ножом и гонялся за ним с топором
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СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

В Якутске местного жителя подозревают в покушении на жизнь друга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха.

Инцидент произошел 3 февраля в микрорайоне Звездный. Как установили правоохранители, 54-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес 44-летнему другу несколько ударов ножом в грудь. Свое поведение подозреваемый объяснил внезапно возникшими неприязненными отношениями. Потерпевший выбежал на улицу и смог спрятаться от нападавшего, который не собирался останавливаться. Мужчина вооружился топором и отправился следом за раненым другом.

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, ему оказывается помощь.

«Подозреваемый задержан, с ним проведены неотложные следственные действия, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — отметили в ведомстве.

Ранее под Калининградом мужчина ударил подругу ножом в живот, испугался и вызвал скорую.

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