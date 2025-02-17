В Новосибирской области пьяная мать уронила маленького ребенка, его не спасли

В Новосибирской области ребенок ударился головой о пол, упав у матери с рук

В Новосибирской области перед судом предстанет женщина, ребенка которой не удалось спасти после падения на пол. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из сел Красноозерского района. По версии следствия, 24-летняя женщина находилась у себя дома и в момент произошедшего несла на руках малолетнего сына. Спускаясь по лестнице, она не удержала равновесия и упустила ребенка. Пострадавший ударился головой о пол.

После этого мать упала на сына и придавила его своим весом, мальчика спасти не удалось.

В момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

«В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала полностью», – сообщается в публикации.

На данный момент расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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