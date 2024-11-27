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В Москве пассажир самолета в Якутск заявил, что пронес в салон опасные вещества

«Авиаторщина»: пассажир рейса Москва — Якутск заявил, что у него взрывная смесь

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Shutterstock

Пассажир самолета, вылетавший из Москвы в Якутск, заявил, что у него при себе взрывная смесь из тротила и наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент случился накануне вечером. Из московского аэропорта Домодедово должен был вылетать рейс авиакомпании S7. Во время руления к взлетной полосе один из пассажиров вдруг передумал лететь и захотел покинуть самолет. Для этого самолет вернулся на стоянку.

В этот же момент на борту оказался другой пассажир, который заявил, что везет с собой 10 кг взрывчатки и столько же — наркотиков. Он был полностью одет в костюм цвета хаки.

Пассажира с 20-килограммовой «ручной кладью» задержали полицейские. А командир воздушного судна принял решение провести повторную проверку пассажиров и самолета. Во время досмотра ничего запрещенного не нашли. Более того, позже выяснилось, что у дебошира вообще не было багажа.

Спустя пару часов самолет без двух пассажиров улетел в Якутск, где приземлился на три часа позднее запланированного. На такое же время задержали и обратный рейс в Москву.

Ранее рейсы, следовавшие в Благовещенск, сели в Хабаровске из-за снегопада.

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