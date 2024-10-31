В Госдуме сообщили о смерти бойца СВО, который не дождался положенных ему выплат

Участник спецоперации на Украине из города Камышлов Свердловской области скончался, не дождавшись положенных ему выплат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов со ссылкой на слова вдовы погибшего.

Она обратилась к депутату и заявила, что военнослужащему с апреля не выплачивалось денежное довольствие. Через несколько часов девушка сообщила о смерти супруга.

«Ножом по сердцу, конечно», — написал Иванов.

Военная прокуратура, куда обратился депутат, установила, что средства военному действительно не выплачивались. Деньги перечислили его матери.

23 октября Иванов сообщил, что вдова участника боевых действий на Украине более 1,5 года не могла получить выплату за орден Мужества, которым был награжден ее супруг. Парламентарий опубликовал пост, которому присвоил название «Рекорды бюрократии». В нем он рассказал, что одна из жительниц Ирбитского района Свердловской области на протяжении 19 месяцев добивалась положенной ей выплаты за мужа.

В заявлении уточняется, что военнослужащего не стало в марте 2023 года. После этого женщина вместе с Ивановым начала бороться за предоставление ей компенсаций и выплат, а также перерасчет денежного довольствия участника специальной военной операции.

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