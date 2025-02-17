В Мурманской области анонсировали программу «Герои Севера» для помощи участникам СВО

В День защитника Отечества власти Мурманской области откроют регистрацию на программу «Герои Севера», направленную на помощь участникам спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Это проект для участников СВО, которые хотят получить новые знания и навыки для работы в госуправлении, бизнесе и общественных организациях», — заявил он.

По словам губернатора, наставниками программы станут депутаты, руководители предприятий и общественных объединений, которые имеют опыт работы в разных сферах и смогут передать свои наставления участникам СВО.

Чибис подчеркнул, что трудоустройство солдат спецоперации является приоритетной задачей. В меры поддержки военных на данный момент входят 33 пункта, которые продолжают расширяться. Он отметил, что участникам программы предоставляется единовременная финансовая помощь до 500 тыс. рублей, социальная защита, бесплатное питание для детей в школах, а также жилье.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале нового проекта для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) под названием «Курск. Герои!».

Ранее число Героев России среди участников программы «Время героев» выросло на 53%.