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Россиянин из ревности устроил взрыв в квартире возлюбленной, продырявив газовый шланг

РЕН ТВ: в Пермском крае ревнивец устроил взрыв в квартире возлюбленной
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Пермском крае мужчина из ревности устроил взрыв в квартире возлюбленной, продырявив газовый шланг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире пятиэтажного дома, расположенного на Пролетарской улице в городе Кизел. В жилище произошел взрыв газа, в результате которого выбило стекла в двух квартирах и оказалась повреждена кирпичная стена. Никто не пострадал.

Позже выяснилось, что к взрыву имеет отношение 55-летний возлюбленный хозяйки квартиры. Ревнивец пришел в гости и порезал ножом резиновый шланг на газовой плите. После этого он скрылся.

Предполагаемого виновника инцидента задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что фигурант был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и кражу.

Ранее в Тверской области ревнивец устроил пожар и погубил возлюбленную.

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