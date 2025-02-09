Житель Мурома спас двух детей, выпавших с третьего этажа

В Муроме брат и сестра выпали из окна и выжили благодаря соседу

В Муроме маленькие брат и сестра выпали из окна родительской квартиры, сообщает СК России по Владимирской области.

Накануне трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра, живущие на третьем этаже дома по улице Карла Маркса, остались без присмотра. Дети залезли на подоконник и открыли окно.

Это заметил житель соседнего дома по имени Дмитрий и бросился на помощь. Стоя под окнами, он по очереди поймал девочку и мальчика. Затем мужчина передал детей спасателям. На место также приехала скорая, медики забрали пострадавших в больницу. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

По данным портала Муром24, дети воспитываются в неблагополучной семье. Их якобы забирали органы опеки, но потом вернули. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее на Сахалине женщина выпала из окна и выжила благодаря сугробу.