Суд в Малайзии обязал мужчину и его любовницу выплатить обманутой жене $100 тысяч

В Малайзии суд обязал мужчину и его любовницу выплатить обманутой жене $100 тысяч за роман на стороне, пишет World of Buzz.

Высокий суд Куала-Лумпура вынес решение по громкому делу о разводе, обязав 38-летнюю женщину выплатить $47 тысяч в качестве компенсации 72-летней домохозяйке за разрушение ее брака, который длился почти пять десятилетий. Кроме того, 74-летний муж был приговорен к выплате $60 тысяч в виде алиментов своей бывшей супруге.

Кроме того, судья постановила разделить супружеское имущество поровну. В него входят недвижимость, золотые сбережения и акции компаний. Такое решение было принято для защиты прав домохозяйки, которая пожертвовала своей карьерой ради семьи, где воспитывались шестеро детей.

В ходе судебного разбирательства муж отрицал факт измены, утверждая, что страдает импотенцией и не способен на физическую близость. Однако суд отклонил его доводы, поскольку он не предоставил медицинских доказательств своим словам. Также были представлены доказательства переписки между мужчиной и его любовницей, где обсуждались планы завести совместных детей.

Ранее малайзийка шесть лет ухаживала за парализованным мужем, но он ее бросил после выздоровления.