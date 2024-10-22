Жена 6 лет ухаживала за парализованным мужем, но он ее бросил после выздоровления

Женщина из Малайзии шесть лет ухаживала за парализованным мужем, но он с ней развелся после того, как выздоровел, пишет Oddity Central.

Нурул Сьязвани рассказала, что ее муж оказался прикованным к постели после ДТП. Шесть лет она ухаживала за ним и поднимала на ноги, но когда супруг выздоровел, сообщил ей, что уходит к другой. Малайзийка сама сообщила об этом подписчикам в соцсетях, вызвав у людей удивление.

Комментаторы назвали бывшего мужа Нурул «неблагодарным» и выразили надежду, что Сьязвани найдет для себя «более достойного» партнера. Сама же женщина призналась, что не держит зла на экс-супруга и поздравила его новую невесту, призвав ее заботиться о нем так же, как она.

Нурул также понадеялась на дальнейшее сотрудничество в воспитании их дочери и извинилась перед бывшим за поток критики в его адрес со стороны людей.

Ранее жена отключила от системы жизнеобеспечения мужа, который бросил ее ради любовницы.