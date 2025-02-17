Председатель Красноярской коллегии адвокатов получил срок за покушение на мошенничество

В Красноярске главе адвокатской коллегии дали 1,5 года по статье о мошенничестве

В Красноярске полтора года лишения свободы получил председатель краевой адвокатской коллегии по статье о покушении на мошенничество. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, в конце марта прошлого года осужденный, зная об уголовном преследовании двоих местных жителей, которых подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере, сказал их знакомому, что за взятку в два миллиона рублей договорится с силовиками и судом об избрании одному из подозреваемых наказания в виде домашнего ареста.

В тот же день на заседании фигуранта приговорили к домашнему аресту, однако адвокат не дал взятку должностным лицам и судье. В апреле того же года знакомый подозреваемых дал адвокату миллион рублей, чтобы тот передал деньги полиции. В этот момент председателя коллегии задержали сотрудники регионального УФСБ.

Позже он полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

В конце прошлого года сообщалось, что на Алтае таксист брал деньги за получение несуществующих водительских удостоверений. Согласно материалам дела, мужчина из Первомайского района, будучи водителем такси, в свободное от основной деятельности время искал в интернете клиентов, которым предлагал содействие с получением водительских удостоверений различных категорий. После уточнения деталей «сделки» мужчина брал с жертв предоплату и пропадал.

Ранее сообщалось, что в Минсвязи Ростовской области проводят обыски из-за завышенной цены на ПО.