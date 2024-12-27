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На Алтае таксист брал деньги за получение несуществующих водительских удостоверений

На Алтае таксист брал деньги за выдачу несуществующих водительских прав
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Shutterstock

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество», организовав себе незаконную подработку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Согласно материалам дела, мужчина из Первомайского района, будучи водителем такси, в свободное от основной деятельности время искал в интернете клиентов, которым предлагал содействие с получением водительских удостоверений различных категорий. После уточнения деталей «сделки» мужчина брал с жертв предоплату и пропадал.

Суд признал фигуранта виновным в покушении на мошенничество и приговорил его к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

До этого в Москве таксист обманул гражданина Китая, взяв с него за поездку из аэропорта Шереметьево до дома на Рублевском шоссе 50 тысяч рублей.

Ранее в Москве таксист вернул полмиллиона рублей обманутой мошенниками 84-летней пенсионерке.

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