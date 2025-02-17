Россиянин попытался вывезти в Эстонию антикварную кружку за 370 тысяч рублей

Кингисеппские таможенники обнаружили в багаже у россиянина, следовавшего в Эстонию, антикварную кружку XVIII века из серебра. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При прохождении пропускного пункта в Ивангороде, инспекторы заметили у мужчины в сумке массивную пивную кружку весом более одного килограмма. Сотрудники пропускного пункта заподозрили, что предмет может представлять культурную ценность, при этом разрешения на вывоз антиквариата у путешественника не было. Россиянин пояснил, что перевозит кружку по просьбе знакомого за вознаграждение.

Экспертиза подтвердила предположения сотрудников ФТС.

«На кружке на изображена библейская сцена из Нового Завета. Крышка украшена мотивами из Евангелия от Луки «Притча о блудном сыне» и растительным орнаментом. Это произведение искусства представляет коллекционный интерес и относится к культурным ценностям», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что эксперты оценили предмет в 374 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей» УК РФ.

Ранее читинские таможенники остановили иностранца, который пытался вывезти бивни моржа в Китай.