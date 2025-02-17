Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бортпроводнице грозит почти двухмиллионный штраф за фотосессию на крыле самолета

В Южной Корее стюардесса сделала фото на крыле самолета и нарушила закон
close
JTBC

Бортпроводнице южнокорейской авиакомпании Eastar Jet грозит огромный штраф за фотосессию на крыле самолета. Об этом сообщает газета Sinar Harian.

Инцидент произошел в международном аэропорту Чхонджу перед вылетом на остров Чеджу. В тот день рейс задержался более чем на час из-за сильного снегопада в этом районе. В это время один из членов экипажа открыл аварийный выход и вышел на левое крыло самолета, чтобы сделать фотографии.

Поведение стюардессы было расценено как самоуправство и нарушение запрета на фотосъемку на закрытых объектах, так как международный аэропорт Чхонджу является особо охраняемой военной зоной. Как сообщается, за это ей грозит тюрьма или штраф в размере 92 тыс. малайзийских ринггитов (около 1,9 млн руб. — прим. ред.). При этом в самой авиакомпании заявили, что бортпроводники открыли аварийную дверь в рамках учебной тренировки, а не для фотографирования.

«Авиакомпания воспользовалась периодом ожидания из-за сильного снегопада, чтобы провести учения с аварийной дверью, которые обычно редко проводятся», — отметил представитель Eastar Jet.

Тем не менее авиакомпания признала, что поведение бортпроводницы было некорректным, и заверила, что примет собственные меры после завершения официального расследования.

Ранее стюардесса станцевала в самолете в честь окончания испытательного срока и лишилась работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами