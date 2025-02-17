Бортпроводнице грозит почти двухмиллионный штраф за фотосессию на крыле самолета

Бортпроводнице южнокорейской авиакомпании Eastar Jet грозит огромный штраф за фотосессию на крыле самолета. Об этом сообщает газета Sinar Harian.

Инцидент произошел в международном аэропорту Чхонджу перед вылетом на остров Чеджу. В тот день рейс задержался более чем на час из-за сильного снегопада в этом районе. В это время один из членов экипажа открыл аварийный выход и вышел на левое крыло самолета, чтобы сделать фотографии.

Поведение стюардессы было расценено как самоуправство и нарушение запрета на фотосъемку на закрытых объектах, так как международный аэропорт Чхонджу является особо охраняемой военной зоной. Как сообщается, за это ей грозит тюрьма или штраф в размере 92 тыс. малайзийских ринггитов (около 1,9 млн руб. — прим. ред.). При этом в самой авиакомпании заявили, что бортпроводники открыли аварийную дверь в рамках учебной тренировки, а не для фотографирования.

«Авиакомпания воспользовалась периодом ожидания из-за сильного снегопада, чтобы провести учения с аварийной дверью, которые обычно редко проводятся», — отметил представитель Eastar Jet.

Тем не менее авиакомпания признала, что поведение бортпроводницы было некорректным, и заверила, что примет собственные меры после завершения официального расследования.

Ранее стюардесса станцевала в самолете в честь окончания испытательного срока и лишилась работы.