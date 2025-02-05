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Российская полиция накрыла бордель, куда работниц брали только после обучения и экзаменов

В Петербурге закрыли бордель, куда принимали работать после обучения и экзаменов
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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла бордель, в который работниц принимали только после прохождения обучения и сдачи экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Салон работал под вывеской гостиницы в доме 60 по Чкаловскому проспекту — организатор незаконной деятельности снимал у владельца отеля несколько комнат. В них за деньги гостям салона предоставляли интимные услуги. Обязательными условиями для старта работы в борделе были прохождение обучения и сдача экзаменов.

«После прохождения теоретического курса и сдачи «экзамена» соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были «трудиться» 48 часов в неделю», — рассказали в МВД.

Средний чек за предоставляемые салоном услуги составлял 16 тысяч рублей.

В ходе оперативных действий правоохранители задержали предполагаемого организатора криминального бизнеса: ею оказалась 46-летняя местная жительница. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» УК РФ. Также полицейские составили административные протоколы за занятие проституцией на двух работниц салона.

Сотрудники МВД проверяют владельца отеля, который сдал часть помещений сомнительным арендаторам.

Ранее в Подмосковье полиция накрыла бордель для нелегальных мигрантов.

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