В Калининграде туристам из России пришлось ждать вылета в Египет более 24 часов

Росавиация: рейс из Калининграда в Египет был задержан более чем на сутки

Представитель Росавиации Артем Кореняко написал в Telegram-канале о втором борте египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, который вылетел в аэропорт места назначения после многочасовой задержки.

Согласно публикации, речь идет о рейсе LMU-682 из калининградского аэропорта Храброво в Шарм-эш-Шейх.

«Рейс был задержан более чем на сутки по причине позднего прибытия воздушного судна, совершавшего рейс LMU-681 (Шарм-эль-Шейх–Калининград), и необходимости планового отдыха экипажа», — объяснил Кореняко.

Он сообщил, что в итоге Airbus A321 с 212 пассажирами отправился в Египет в 2:00. В воздушной гавани отметили, что во время ожидания вылета туристы были размещены в гостинице. В Росавиации добавили, что для сокращения времени задержки рейса авиакомпания AlMasria направлиа в Калининград резервный борт.

Утром 16 февраля Telegram-канал Mash написал о том, что российские туристы застряли в Польше без еды и воды. Накануне в 23:30 лайнер египетской авиакомпании AlMasria не смог приземлиться в аэропорту Калининграда из-за сильного снегопада, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Познани. После этого представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали разрешение на взлет. По словам одной из туристок, пассажиры ожидали взлета более 10 часов. Она отметила, что еда закончилась, запасы воды также почти иссякли, их не пускали в туалет. При этом среди пассажиров были беременные женщины и дети.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.