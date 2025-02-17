В Москве пациент пережил 25 остановок сердца за сутки из-за отключившегося аппарата

В Москве у мужчины случилось 25 остановок сердца за сутки

В Москве у 62-летнего мужчины за сутки произошло 25 остановок сердца. Об этом пишет портал MSK1.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Уточняется, что у мужчины был имплантированный дефибриллятор, заводящий работу сердца на постоянной основе. Но однажды аппарат дал сбой и перестал работать. Стандартные методы лечения, как уточнила Ракова, результата не приносили, тогда медики больницы имени В.М. Буянова решились на уникальное оперативное вмешательство.

Врачи впервые провели операцию на сердце методом радиочастотной катетерной абляции. Она длилась более семи часов. В итоге работа сердца полностью восстановилась, уточнила заммэра.

Ракова сообщила, что мужчина уже прошел послеоперационную реабилитацию и его выписали домой.

15 февраля сообщалось, что медики Самарской офтальмологической больницы спасли пациента с инородным телом в глазу, мужчина не обращался к врачам две недели.

Пожилой самарец работал на приусадебном участке. В какой-то момент ему в глаз отлетел осколок от диска болгарки. Мужчина не обращал внимания на травму, несмотря на то, что испытывал боль и дискомфорт, к врачам он обратился спустя две недели.

Пациента направили в отделение неотложной помощи. В результате срочной операции по удалению инородного тела медики не только спасли ему глаз, но и сохранили зрение. Самарец уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее во Вьетнаме мужчина три недели прожил с палочкой для еды в глазнице.