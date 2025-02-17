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В Приморье подросток попытался украсть из магазина водку и избил охранника битой

Нападение подростка с битой на охранника магазина в Приморье попало на видео

В Приморском крае подросток, пытавшийся совершить кражу продуктов, избил охранника магазина бейсбольной битой, сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов в Лучегорске. По данным Telegram-канала, на днях туда пришел 16-летний юноша, который попытался незаметно вынести из магазина водку и колбасу. Однако кража не состоялась, и подростка поймали с поличным, но вызывать полицию не стали и отпустили после воспитательной беседы.

Уже на следующий день молодой человек вернулся в супермаркет с деревянной битой и напал на охранника. Мужчина защищался руками, но все равно получил несколько ударов по голове. Нападавшего обезоружили и задержали, он находится за решеткой.

Ранее старшеклассницы из Перми, жестоко избившие сверстницу, напали на дворника.

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