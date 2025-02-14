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Старшеклассницы из Перми, жестоко избившие сверстницу, напали на дворника

В Перми школьницы избили дворника, который якобы пытался с ними познакомиться

В Перми толпа девочек-подростков напала на мужчину. Ранее они же избили свою сверстницу из-за вейпа. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

Очередной жертвой несовершеннолетних стал дворник, который якобы писал «непристойности» одной из девушек. Они заставили его объясняться на камеру, затолкали в подвал заброшенного дома, где пинали мужчину в лицо и били метлой. На записи видно, как молодые люди наносят удары пострадавшему, который лежит на полу, и унижают его.

Накануне в сети появилось видео с учиненной старшеклассницами расправой над сверстницей в душевой пермского общежития. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). Сейчас полиция проводит проверку в связи с очередным нападением.

Ранее в Москве беременная девушка устроила расправу над знакомой, назвавшей ее наркоманкой.

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