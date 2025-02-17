В Кемерово возбудили дело в отношении пьяной матери, угрожавшей дочери на стримах

Жительница Кемерово стала фигуранткой уголовного дела после угроз дочери на трансляциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что россиянка не только угрожала дочери, но высказывалась нецензурно и применяла в отношении ребенка насилие.
«На допросе следователю она дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния», – сообщается в публикации.
В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. На данный момент сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия. Доклад о ситуации передали главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Не женщину обратили внимание после жалоб пользователей интернета. Блогерша ежедневно проводила стримы в состоянии алкогольного опьянения. На эфирах она оскорбляла 12-летнюю дочь и угрожала ей, мать жила только на пожертвования подписчиков.
Ранее депутат призвал запретить распитие алкоголя в прямом эфире.