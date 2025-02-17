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В Кемерово возбудили дело в отношении пьяной матери, угрожавшей дочери на стримах

В Кемерово на мать возбудили дело после угроз дочери на алкостримах
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Frank Roder/ Global Look Press

Жительница Кемерово стала фигуранткой уголовного дела после угроз дочери на трансляциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что россиянка не только угрожала дочери, но высказывалась нецензурно и применяла в отношении ребенка насилие.

«На допросе следователю она дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния», – сообщается в публикации.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. На данный момент сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия. Доклад о ситуации передали главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Не женщину обратили внимание после жалоб пользователей интернета. Блогерша ежедневно проводила стримы в состоянии алкогольного опьянения. На эфирах она оскорбляла 12-летнюю дочь и угрожала ей, мать жила только на пожертвования подписчиков.

Ранее депутат призвал запретить распитие алкоголя в прямом эфире.

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