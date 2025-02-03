В Кузбассе ребенка забрали из семьи после алкостримов матери

В Кемерово у проводившей прямые эфиры в состоянии опьянения женщины забрали дочь

В Кемерово сотрудники полиции и опеки забрали 12-летнюю дочь у блогера, которая проводила прямые эфиры в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

На женщину пожаловались пользователи сети — они отметили, что кемеровчанка ежедневно проводит для своих подписчиков прямые эфиры, будучи пьяной. При этом информаторы акцентировали внимание, что в кадр часто попадает несовершеннолетняя дочь стримера, а женщина нецензурно оскорбляет ее и угрожает ей.

Полицейские установили личность нарушительницы — ею оказалась 48-летняя местная жительница, единственным заработком которой были пожертвования ее подписчиков. Правоохранители и представители опеки прибыли по месту жительства стримера: на момент визита женщина была пьяной. Ее забрали в отделение полиции, где составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Дочь женщины поместили в социальное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.

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