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Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд

Правительство утвердило посадку на поезд по биометрии, тест пройдет в 2025 году
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Jochen Tack/Global Look Press

Правительство разрешило применять биометрию для посадки граждан на поезд, закрытое тестирование сервиса планируют провести в 2025 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

Применение такой системы разрешено при наличии возможности у перевозчика. Другие способы посадки на поезд сохранятся.

Россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.

Биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги, отметил Григоренко.

До этого газета «Ведомости» писала, что министерство экономического развития России раскритиковало идею Минцифры ввести авторизацию на маркетплейсах по биометрии. В министерстве заявили, что это повлечет финансовую нагрузку на бизнес.

Ранее эксперт оценил возможность заселения в отели по биометрии.

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