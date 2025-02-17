Владимира Зеленского оштрафовали за мат и крики в общественном месте

В Кисловодске мужчина по имени Владимир Зеленский получил штраф за мелкое хулиганство. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на Кисловодский городской суд в Ставропольском крае.

По данным Telegram-канала, фигурант процесса громко кричал в общественном месте, используя нецензурную лексику. Действия Зеленского расценили как «явное неуважение к обществу».

Во время процесса фигурант раскаялся в содеянном. Помимо этого, он попросил «строго не наказывать». В результате мужчину обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.

До этого в Башкирии продавец заявил в полицию на покупателя из-за поведения того в магазине. Как рассказал пострадавший, клиенту якобы не понравилось то, как он с ним обращался.

Мужчина оскорбил работника, используя нецензурную лексику, и стал бросать в него товары. После угрозы полицией посетитель предложил выйти из-за прилавка, чтобы «разобраться».

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