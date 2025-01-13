Россиянин напал на продавца магазина из-за тона его разговора

В Башкирии конфликт между покупателем и продавцом закончился обращением последнего в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Инцидент произошел в одном из магазинов Стерлитамака, торгующих вейпами и табачной продукцией. На кадры, которые есть в распоряжении издания, попало не начало конфликта, а его продолжение. По словам потерпевшего, гостю магазина якобы не понравилось, то как с ним общались на кассе. Он стал оскорблять продавца с использованием нецензурной лексики, бросать в него товары. А после несколько раз толкнул его. После слов работника о том, что тот вызовет полицию, агрессор еще больше разозлился и предложил оппоненту выйти из-за прилавка, чтобы «разобраться».

До этого в Москве продавец ударил ножом буйного покупателя, которого не устроил вкус шаурмы.

Ранее в московском супермаркете задержали мужчину с ножом, угрожавшего покупателю в камуфляже.