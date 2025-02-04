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Россияне ответили, как часто они ругаются матом

«КП»: 87% опрошенных россиян признались, что ругаются матом
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Freepik

Большинство (87%) россиян используют нецензурную лексику, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,6 тыс. человек.

24% из них признались, что довольно часто употребляют матерные слова и считают это абсолютно нормальным. Они выразили уверенность, что подобные выражения лучше передают смысл сказанного. Еще 48% уточнили, что матерятся только тогда, когда испытывают сильные эмоции.

«Думаю, каждый человек, хоть раз в жизни, но матюкнулся. И это не значит, что человек плохой или необразованный, просто вырвалось в отчаянный момент. Ничего страшного, бывает», — предположила участница опроса.

15% респондентов ответили, что крайне редко употребляют нецензурные выражения. Еще 12% сообщили, что никогда не матерятся, потому что в любой ситуации следят за своей речью.

«Никогда не использую мат, у меня в лексиконе достаточно и других слов, чтобы выразить эмоции», — сказала участница опроса.

Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

Американские психологи из Оклахомского университета до этого выяснили, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна.

Ранее ученые выяснили, какие врачи чаще ругаются матом.

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