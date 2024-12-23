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Женщина провела три месяца в коме после того, как бросилась в огонь, чтобы спасти собак

В Великобритании женщина получила сильные ожоги, спасая из огня своих собак
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Depositphotos

В Великобритании женщина получила сильнейшие ожоги после того, как бросилась в огонь, чтобы спасти своих собак. Об этом пишет Mirror.

Дом 53-летней британки Ванессы Хейс загорелся ранним утром 11 августа 2019 году, около 4 часов утра женщину разбудил бешеный лай ее мопса Пиппы. Ванесса выбежал на улицу, но поняла, что Пиппа, французский бульдог по кличке Лулу, а также бишон-фризе Белла остались внутри. Тогда, несмотря на густой дым, валивший из дома, она вернулась в опасное место, женщине удалось спасти только мопса и бульдога. Из-за этого она получила 50% ожоги тела, а также серьезные повреждения жизненно важных органов из-за вдыхания дыма, и провела три месяца в коме. Врачи заявили семье пациентки, что у нее лишь 10% шансов выжить.

Женщине пришлось перенести несколько экстренных операций для спасения жизни, а затем пересадить кожу с ног, чтобы восстановить лицо и шею. Сейчас Ванесса собирает деньги на открытие центра для пострадавших от травм, хочет принять участие в Паралимпийских играх и создать благотворительный приют для людей, переживших то же, что и она.

«Я хочу, чтобы люди знали: как бы ни было темно, всегда есть путь вперед. Моя мечта — показать другим, что они тоже могут преодолеть трудности», — призналась британка.

Ранее калининградка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти свою собаку.

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