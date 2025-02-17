В Омской области троих детей забрали у матери после жалоб односельчан

Мать из Омской области лишилась детей из-за того, что не ухаживала за ними. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина проживает в деревне Юрьево вместе с сожителем и тремя детьми 2021, 2023 и 2024 годов рождения. О ситуации в правоохранительных органах узнали после сообщения в местных пабликах.

По словам автора, в доме 22-летней матери антисанитария, младшие члены семьи не получают должного ухода. Органы опеки якобы не реагируют на ситуацию. «Дети одни голые, а в доме никого нет», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД провели проверку, во время которой в отношении женщины составили административный протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Детей направили в больницу, сейчас их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В управлении СК РФ по региону организовали доследственную проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям сотрудников органов опеки.

Ранее в Саратове сироте //www.gazeta.ru/social/news/2025/02/16/25099994.shtmlдали квартиру без двери и отказались оплатить ремонт.