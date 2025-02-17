В Запорожской области прокомментировали ситуацию с беспризорниками

Балицкий заявил, что в Запорожской области нет проблем с беспризорными детьми

В Запорожской области нет проблем с обеспечением надзора за детьми, которые остались без родителей из-за вооруженной агрессии Украины. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Евгений Балицкий.

«Массовой проблемы с беспризорными детьми в Запорожской области нет. Работают сегодня четыре больших заведения. Два для детей с ограничениями в развитии, и два — в Мирном и в городе Мелитополе — для детей, которые оказались или без родительской опеки, или лишены ее посредством боевых действий», — заявил Балицкий.

Он добавил, что все четыре образовательных учреждения находятся под патронатом местных властей и законодательного собрания региона, а с детьми работают профессиональные педагоги — также детям обеспечивают туристические поездки, в том числе в Москву на Новый год.

О том, что по всей в России практически не осталось беспризорных детей сообщали в Минпросвещения в 2023 году.

Ранее в Саратове сироте предоставили разбитую квартиру и отказались оплатить ремонт.