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В Приморье подали иски из-за заражения туберкулезом в школе

Против приморской школы подали 16 исков из-за заражения детей туберкулезом
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Pixabay

Против школы №17 в Дальнегорске Приморского края подали 16 исков из-за заражения детей туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

«В деле заявлено 16 исков на общую сумму 19 млн рублей. Количество исков еще может увеличиться», — сообщили в надзорном ведомстве.

В конце декабря 2024 года местный предприниматель Юрий Кононенко в декабре 2022 года нанял кухонным работником в одну из школ Дальнегорска Надежду Стожарову, не запросив у нее медицинскую книжку. Как оказалось, женщина имела инфекционные заболевания и знала об этом.

Выяснилось, что женщина заразила туберкулезом не менее 12 детей, которые учатся в этой школе. Против Кононенко и Стожаровой были поданы иски за небезопасные услуги и подделку документов.

По данным СК, в суде сейчас рассматривается дело бывшего сотрудника больницы — регистратора кабинета флюорографии, который подделал указанную медкнижку.

Ранее в Москве двое попали в больницу, отравившись пирожками с ртутью.

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