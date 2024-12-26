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Работница столовой заразила туберкулезом школьников в Приморье

СК РФ: работница столовой заразила туберкулезом 12 детей в школе Дальнегорска
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Александр Сухов/РИА Новости

В Приморском крае перед судом предстанут индивидуальный предприниматель и работница школьного пищеблока, из-за которых 12 детей заразились туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Обвиняемым инкриминируют оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, предприниматель Юрий Кононенко в декабре 2022 года нанял кухонным работником в одну из школ Дальнегорска Надежду Стожарову, не запросив у нее медицинскую книжку. Как оказалось, женщина имела инфекционные заболевания и знала об этом.

«В результате противоправных действий у 12 несовершеннолетних учащихся диагностирован туберкулез», — отмечается в заявлении ведомства.

Кроме того, Стожарову обвиняют в использовании поддельного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Как установлено следствием, после трудоустройства она предоставила медкнижку с ложными сведениями о прохождении медкомиссии в Дальнегорской центральной городской больнице.

По данным СК, в суде сейчас рассматривается дело бывшего сотрудника больницы — регистратора кабинета флюорографии, который подделал указанную медкнижку. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

До этого в Тюменской области на уроке физкультуры шестиклассница сломала обе руки. Она выполняла упражнение с бегом, но в процессе, чтобы не врезаться в стену, выставила руки. Педагог не направил ребенка к медработнику, но позже выяснилось, что девочка получила травмы. В результате школа заплатила семье пострадавшей 200 тысяч рублей.

Ранее суд назначил наказание подростку, напавшему с ножом на школьников в Краснодаре.

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