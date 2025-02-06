Россиянам рассказали, как снизить риски утечки газа при использовании плиты

Профессор Юрасов: плиту нужно проверять раз в год на предмет утечки газа

Утечка газа из плиты — это крайне опасная проблема, которая, если ее вовремя не обнаружить, может привести к взрыву в многоквартирном доме. Чтобы избежать такой трагедии, важно следить за состоянием плиты и проводить осмотр со специалистами не реже раза в год, рассказал RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Газ в дома подается через систему труб от магистральных газопроводов. Состоит он в основном из метана, который наиболее легко воспламеняется. При утечке он распространяется по жилью, смешиваясь с обычным воздухом, из-за чего не сразу можно обнаружить опасность. Когда он достигает определенной концентрации, любая искра может привести к взрыву. Состояние плиты в этом плане имеет огромное значение: если горелки загрязнены или неисправны, то метан будет сгорать не полностью, что приведет к накоплению угарного газа и создаст угрозу для жильцов.

«Недостаточная вентиляция в помещениях, где используются газовые приборы, также может способствовать накоплению газа и его последующему взрыву, — добавил эксперт. — Использование газовых плит для обогрева помещений, и особенно для сушки белья, также небезопасно и способно привести к накоплению угарного газа и взрыву.

Плиту нужно покупать строго сертифицированную и соответствующую стандартам безопасности. Лучше, если она будет оснащена функцией газ-контроля — это значит, что она сама будет перекрывать подачу газа при утечке. После установки следует регулярно проверять предохранительные клапаны, состояние горелок. В квартире можно установить газовые датчики, которые будут оперативно предупреждать об утечке.

Состояние плиты важно оценивать минимум один раз в год, в том числе уделяя внимание датчикам, горелкам, герметичности соединений, заключил Юрасов.

Учёные до этого выяснили, что переход с газовых плит на электрические может снизить риск госпитализации людей и выбросы парниковых газов. Это связано с тем, что на газовые плиты приходится примерно 10% выбросов парниковых газов.

Ранее стало известно о десятках тысяч смертей из-за газовых плит в Европе.