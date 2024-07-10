Борис Ельцин попал в базу данных россиян, которые уехали из-за СВО

В сети появилась база данных с именами людей, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, в ней также якобы оказался Борис Ельцин-младший, внук первого президента РФ. Об этом пишет Daily Storm.

По данным издания, которое ссылается на обнаруженную карточку, внук Бориса Ельцина якобы уехал из России в Турцию 28 сентября 2022 года. Причина якобы отъезда, как сообщает Daily Storm, — «объявления о мобилизации».

При этом кто именно составил эту базу — неизвестно. Daily Storm также пишет, что в опубликованных списках нередко встречаются ошибки.

В базе приводятся такие личные данные, как фамилия, имя, отчество и год рождения. Кроме того, отмечается дата выезда из России, страна, в которую отправился гражданин, а также причина отъезда.

До этого в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге в день рождения Бориса Ельцина представили книгу, в которой раскрыли политика с новой стороны. В книге рассказывают о нем, как о сыне «врага народа» и внуке раскулаченных крестьян.

Ранее внучка Ельцина опубликовала редкую фотографию с мамой.