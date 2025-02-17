В Нижнем Новгороде начали проверку после концерта 13-летнего рэпера в ночном клубе

Полиция начала проверку после концерта малолетнего рэпера в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полиция организовала проверку после выступления 13-летнего исполнителя Молодого Владимира в одном из ночных клубов города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В соцсетях распространили кадры с концерта. По словам зрителей, юный рэпер во время выступления «лихо рифмовал нецензурную лексику».

«Два часа ночи, ребенок читает матом про криминал, пушки в рюкзаке и «мусоров», куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?» — написал один из возмущенных горожан.

Согласно афише, мероприятие проводилось в ночь на воскресенье с 23:00 до 5:00. Концерт получил возрастное ограничение 18+.

В связи с произошедшим, прокуратура Нижегородской области организовала проверку. В рамках работы изучат исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ночь на 15 февраля на «техно-тусовке» общественного деятеля и писательницы Ирины Хакамады в отеле Savoy в центре Москвы прошли задержания посетителей. По данным Telegram-канала Mash, у одного из них был найден «пакет с неизвестным веществом».

Ранее Хакамада рассказала об обстановке на концерте, где прошел рейд полиции.