Хакамада рассказала об обстановке на концерте, где прошел рейд полиции

Общественный деятель Ирина Хакамада рассказала в своем Telegram-канале, что обстановка на концерте в отеле, на котором она присутствовала и куда нагрянули силовики, была «приличной».

Хакамада опровергла заявления СМИ о том, что она выступала на вечеринке или была ее организатором. По ее словам, музыкальное мероприятие в отеле Savoy проходило в «светском формате и с деловым дресс-кодом».

Также Хакамада подчеркнула, что проверка документов у присутствовавших вместе с ней посетителей прошла «этично».

В ночь на 15 февраля на вечеринке в отеле Savoy прошли задержания посетителей. По данным Telegram-канала Mash, у одного из них был найден «пакет с неизвестным веществом».

На кадрах с места событий видно, что в помещение зашли около 20 сотрудников органов внутренних дел, которые выключили музыку и начали проводить обыски. Сотрудники приказали Хакамаде и примерно 80 гостям мероприятия оставаться на месте.

Ранее Хакамада впервые за долгое время опубликовала фото с внуками.