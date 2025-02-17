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Стало известно, что россияне ждут в подарок на работе на гендерные праздники

Каждому четвертому россиянину дарят подарки на работе на гендерные праздники
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Pexels

Каждому четвертому сотруднику российских компаний работодатель дарит корпоративный мерч или продукты питания. При этом реальные предпочтения работников отличаются — это выяснилось в ходе исследования, проведенного ритейлером «Золотое Яблоко» совместно с сервисом hh.ru. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как показал опрос, мужчины рады полезным и универсальным подаркам. Лидерами их предпочтений стали: подарочные карты или сертификаты — 54%;
электроника (наушники, пауэрбанки, флешки и другие гаджеты) — 40%; брендированные подарки, приуроченные к конкретным событиям, — 29%; одежда (худи, футболки, жилетки) — 28%.

Несмотря на это, в реальности работодатели часто выбирают корпоративный мерч (27%) и продукты питания (25%), что далеко не всегда совпадает с ожиданиями мужчин. Подарочные карты получают 33% сотрудников, брендированные подарки — 23%, а электронику — 20% опрошенных.

Также 10% опрошенных мужчин ответили, что хотели бы получить подарок, связанный с благотворительностью, — например, продукцию, сделанную подопечными благотворительных фондов, или мерч, купленный у фондов. В реальности получали такие подарки 2% сотрудников.

Список желаемых подарков от работодателя для женщин не сильно отличается от мужского. Среди желаемого: подарочные карты или сертификаты — 75%; электроника — 30%; товары для дома (посуда, пледы и прочее) — 27%; одежда — 23%.

В реальности женщины чаще получают от компании подарочные карты (49%), продукты питания (25%) и брендированные подарки (21%). При этом товары для дома получают только 15% сотрудниц, одежду или электронику — 15% и 7% соответственно.

Женщины, как и мужчины, были бы рады получить подарки, связанные с благотворительностью. Так ответили 10% опрошенных. Однако лишь 1% сотрудниц действительно получали такие подарки.

Согласно исследованию, 97% работников обоих полов очень хорошо относятся к подаркам от работодателей. В среднем 65% сотрудников российских компаний хотят получить подарок на крупные государственные праздники.

Многие считают, что «приятно получить любой подарок» — так ответили 36% мужчин и 33% женщин. Интересно, что равнодушное отношение к корпоративным сюрпризам выразили 9% мужчин и лишь 2% женщин. Еще 3% мужчин ответили, что корпоративные подарки — лишняя трата бюджетных средств, которые можно потратить на другие, более значимые проекты. С этим согласны 1% сотрудниц-женщин.

Большинство организаций (89%) положительно относятся к практике дарить сотрудникам подарки. Этот показатель выше в малых компаниях с численностью персонала менее 50 человек и в крупных со штатом от 101 до 500 человек (90% и 91% соответственно). 83% HR-специалистов считают уместным дарить на гендерные праздники. Оптимальная стоимость подарка для бизнеса — от 1000 до 3000 рублей, так считают 41% HR-специалистов. Еще 27% хотели бы уложиться в бюджет до 1000 рублей, а 15% готовы потратить от 3000 до 5000 рублей.

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