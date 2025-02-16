Россиянам рассказали, как улучшить кровообращение в домашних условиях

Нарушения кровообращения провоцируют развитие неприятных, а иногда и крайне опасных симптомов и состояний: от легкой слабости до инфаркта миокарда сердца или инсульта. Как поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшить кровообращение в домашних условиях, «Газете.Ru» рассказали эксперты проекта о донорстве «+Я».

«Нарушения кровообращения — это ряд состояний, при которых кровь не поступает к органам и тканям в необходимом для их работы объеме, — объясняет заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов. — В результате клетки «голодают» — не получают достаточно кислорода. И одновременно накапливают продукты распада, которые кровь должна уносить».

По словам врача, на здоровье сердечно-сосудистой системы влияют несколько факторов: пол, возраст, наследственность, наличие в анамнезе некоторых заболеваний вроде сахарного диабета. И, конечно, образ жизни. Колоссальный вред здоровью сосудов наносят курение, недостаточная физическая активность и неправильное питание — особенно злоупотребление жирной пищей.

Большую роль в профилактике нарушений кровообращения играет физическая активность. Правильно подобранные упражнения помогают укрепить сердце и сосуды. При этом важно уйти не только от недостатка активности, но и избегать чрезмерных и несбалансированных нагрузок.

«В спорте есть прекрасное правило трех П: постоянство, постепенность и последовательность, — объясняет тренер по триатлону DWCoaching Григорий Навроцкий, — Благодаря этим простым правилам можно выработать привычку к занятиям, стать сильнее и выносливее. Постоянство — это привычка заниматься физической активностью регулярно. Например, делать 3 раза в неделю кардионагрузку от 20–30 минут. Или стабильно 2–3 раза в неделю ходить в зал. Постепенность — плавное увеличение нагрузки, на 5–10% от предыдущей недели. И последовательность — движение от простого к сложному.

Начните с прогулок по 20–30 минут 2–3 раза в неделю, затем постепенно увеличивайте их продолжительность. Возможно, со временем вам захочется побегать — или добавить силовые тренировки. Чем старше мы становимся, тем силовые тренировки актуальнее. Они замедляют процесс старения на клеточном уровне, улучшают самочувствие, увеличивают мышечную массу и повышают плотность костей, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают когнитивные функции».

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