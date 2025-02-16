Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как улучшить кровообращение в домашних условиях

Врач Купряшов: правильно подобранные упражнения помогут укрепить сердце
close
Shutterstock

Нарушения кровообращения провоцируют развитие неприятных, а иногда и крайне опасных симптомов и состояний: от легкой слабости до инфаркта миокарда сердца или инсульта. Как поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшить кровообращение в домашних условиях, «Газете.Ru» рассказали эксперты проекта о донорстве «+Я».

«Нарушения кровообращения — это ряд состояний, при которых кровь не поступает к органам и тканям в необходимом для их работы объеме, — объясняет заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов. — В результате клетки «голодают» — не получают достаточно кислорода. И одновременно накапливают продукты распада, которые кровь должна уносить».

По словам врача, на здоровье сердечно-сосудистой системы влияют несколько факторов: пол, возраст, наследственность, наличие в анамнезе некоторых заболеваний вроде сахарного диабета. И, конечно, образ жизни. Колоссальный вред здоровью сосудов наносят курение, недостаточная физическая активность и неправильное питание — особенно злоупотребление жирной пищей.

Большую роль в профилактике нарушений кровообращения играет физическая активность. Правильно подобранные упражнения помогают укрепить сердце и сосуды. При этом важно уйти не только от недостатка активности, но и избегать чрезмерных и несбалансированных нагрузок.

«В спорте есть прекрасное правило трех П: постоянство, постепенность и последовательность, — объясняет тренер по триатлону DWCoaching Григорий Навроцкий, — Благодаря этим простым правилам можно выработать привычку к занятиям, стать сильнее и выносливее. Постоянство — это привычка заниматься физической активностью регулярно. Например, делать 3 раза в неделю кардионагрузку от 20–30 минут. Или стабильно 2–3 раза в неделю ходить в зал. Постепенность — плавное увеличение нагрузки, на 5–10% от предыдущей недели. И последовательность — движение от простого к сложному.

Начните с прогулок по 20–30 минут 2–3 раза в неделю, затем постепенно увеличивайте их продолжительность. Возможно, со временем вам захочется побегать — или добавить силовые тренировки. Чем старше мы становимся, тем силовые тренировки актуальнее. Они замедляют процесс старения на клеточном уровне, улучшают самочувствие, увеличивают мышечную массу и повышают плотность костей, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают когнитивные функции».

Ранее был назван неожиданный фактор развития рака кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами