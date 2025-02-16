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Россиянин набрал кредитов на 1,5 млн рублей, чтобы отдать все деньги мошенникам

Ura.ru: в Кургане мужчина набрал кредитов на 1,5 млн рублей и отдал их аферистам
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Кургане мужчина доверился телефонным мошенникам и потерял 1,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщает Ura.ru.

Злоумышленники позвонили россиянину и сообщили, что у него якобы заканчивается срок действия СИМ-карты. В связи с этим его попросили назвать код из СМС-сообщения.

Затем аферисты убедили мужчину, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Россиянин поверил преступникам и последовал всем их инструкциям.

Курганец взял несколько кредитов на общую сумму почти в 1,5 млн рублей, а затем отправил все деньги на «безопасные счета» мошенников. Отмечается, что эта схема обмана применяется преступниками уже несколько лет.

Ранее лжецелители пообещали вылечить сына россиянки от алкоголизма и украли 1,2 млн рублей.

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