Россиянин набрал кредитов на 1,5 млн рублей, чтобы отдать все деньги мошенникам

Ura.ru: в Кургане мужчина набрал кредитов на 1,5 млн рублей и отдал их аферистам

В Кургане мужчина доверился телефонным мошенникам и потерял 1,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщает Ura.ru.

Злоумышленники позвонили россиянину и сообщили, что у него якобы заканчивается срок действия СИМ-карты. В связи с этим его попросили назвать код из СМС-сообщения.

Затем аферисты убедили мужчину, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Россиянин поверил преступникам и последовал всем их инструкциям.

Курганец взял несколько кредитов на общую сумму почти в 1,5 млн рублей, а затем отправил все деньги на «безопасные счета» мошенников. Отмечается, что эта схема обмана применяется преступниками уже несколько лет.

Ранее лжецелители пообещали вылечить сына россиянки от алкоголизма и украли 1,2 млн рублей.