Лжецелители пообещали вылечить сына россиянки от алкоголизма и украли 1,2 млн рублей

В Москве лжецелители украли у 69-летней пенсионерки 1,2 млн рублей, обещая вылечить ее сына от алкоголизма. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Москвичка увидела рекламу организации, которая якобы оказывает помощь в любых жизненных ситуациях, и обратилась за помощью — она хотела вылечить сына от алкоголизма. Неизвестные заверили, что помогут, и пенсионерка стала следовать всем инструкциям аферистов.

Злоумышленники говорили россиянке зажигать церковную свечу «для обряда очищения тела и разума», а также раскладывать по углам комнат соль. Также аферисты «заряжали воду». Все общение происходило по телефону.

Мошенники убедили москвичку, что на ее сыне «заклятье», и попросили оплатить «лечение». Она несколько раз переводила аферистам крупные суммы денег, однако мужчине не становилось лучше. Лишь спустя некоторое время она поняла, что ее обманули.

Ранее россиянам объяснили, что делать в случае, если на них оформили кредит.