Жену Ходорковского и его детей могут выписать из московской квартиры

Суд принял иск о выписке жены Ходорковского и его детей из квартиры в Москве

Бутырский суд Москвы принял иск от собственницы квартиры в Москве в отношении жены предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) Инны, а также его детей Ильи, Глеба и Анастасии с требованием выписать их из помещения. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Поскольку ответчики в этой квартире не проживают, личных вещей не имеют, расходы по оплате коммунальных услуг не несут, истец полагает, что они утратили право пользования жилым помещением», — говорится в сообщении.

Истица требует признать Ходорковских утратившими право пользоваться квартирой и аннулировать их регистрацию.

В августе журналисты нашли у Ходорковского имущество в США на $632 млн. Речь идет о доле собственности в семи отелях, жилых небоскребах и офисных зданиях. Имущество бизнесмена контролируется через Quadrum — группу компаний, разбросанных по разным странам, в том числе Штатам, Европе, Бермудам. По данным RT, под каждый новый девелоперский проект создавалось отдельное юрлицо.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе решение о конфискации поселка Ходорковского.