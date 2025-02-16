В Нижегородской области пятеро человек отравились газом

В Нижегородской области пятеро человек отравились угарным газом в городе Кулебаки, но выжили. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного комитета.

Среди пострадавших — трое детей. Все они были эвакуированы каретой скорой помощи после вызова. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Следственный комитет инициировал расследование происшествия, оно было поставлено на контроль прокуратуры.

«Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой», — отметили в Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Касимове в Рязанской области трое несовершеннолетних были госпитализированы в реанимацию с отравлением угарным газом.

Угарный газ — продукт неполного сгорания топлива. Он выделяется при сгорании газа, древесины, угля и других видов топлива. Этот газ не имеет цвета и запаха, однако опасен для человека. Симптомами отравления угарным газом является головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель и слезящиеся глаза.

Ранее в Ингушетии двое детей отравились угарным газом во время купания.