В Смоленске опровергли сообщения об атаках беспилотников

Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области в своем Telegram-канале опроверг данные об атаках беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленск.

Там отметили, что в социальных сетях активно распространяется информация об атаках украинских беспилотников на Смоленск, взрывах в городе и повреждении автоагрегатного предприятия «Полимикс».

«Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

16 февраля в министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Ночью 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали город Грайворон. По его словам, в результате сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль, возгорание которого оперативно ликвидировали.

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